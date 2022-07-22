Попко, Евсеев и Жукаев вышли в полуфинал "Челленджера" в Нур-Султане

Дмитрий Попко. Фото: STANISLAV FILIPPOV/AFP via Getty Images

Казахстанские теннисисты Дмитрий Попко, Денис Евсеев и Бейбит Жукаев успешно пробились в полуфинал турнира категории "Челленджер" в Нур-Султане, передает NUR.KZ.

В четвертьфинале одиночного разряда Дмитрий Попко (189-я ракетка мира) победил россиянина Евгения Донского (301-я ракетка мира) в двух сетах - 7:5, 6:4.

Денис Евсеев (341-я ракетка мира) в трехсетовом матче оказался сильнее бразильца Габриэля Декампа (328-я ракетка мира). Итоговый счет - 6:4, 2:6, 6:4.

Также в затяжном поединке победу одержал Бейбит Жукаев (507-я ракетка мира). Он одолел представителя Узбекистана Дениса Истомина (449-я ракетка мира) со счетом 6:7, 7:6, 7:6.

В полуфинале соперником Дмитрия Попко станет россиянин Роман Сафиуллин (151-я ракетка мира). Вторую путевку в финал разыграют между собой Денис Евсеев и Бейбит Жукаев.

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1979822-popko-evseev-i-zhukaev-vyshli-v-polufinal-chellendzhera-v-nur-sultane/