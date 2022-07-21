Дмитрий Попко вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Нур-Султане

Дмитрий Попко. Фото: Aaron Gilbert/Icon Sportswire via Getty Images

25-летний казахстанский теннисист Дмитрий Попко (189-я ракетка мира) успешно пробился в 1/4 финала турнира категории "Челленджер" в Нур-Султане, передает NUR.KZ.

Во втором круге одиночного разряда Дмитрий победил представителя Турции Янки Эреля (485-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:6, 6:4.

На корте теннисисты провели один час и 52 минуты. За это время Попко сделал восемь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-поинта из девяти.

За выход в полуфинал Дмитрий Попко встретится с Евгением Донским (301-я ракетка мира) из России. Матч запланирован на 22 июля.

Напомним, что вчера также в четвертьфинал "Челленджера" в Нур-Султане пробились казахстанцы Бейбит Жукаев (507-я ракетка мира) и Денис Евсеев (341-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1979587-dmitriy-popko-vyshel-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-nur-sultane/