Жукаев и Евсеев пробились в четвертьфинал "Челленджера" в Нур-Султане

Бейбит Жукаев. Фото: ktf.kz

Казахстанские теннисисты Бейбит Жукаев (507-я ракетка мира) и Денис Евсеев (341-я ракетка мира) вышли в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в Нур-Султане, передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Бейбит Жукаев победил представителя Израиля Даниэля Цукермана (437-я ракетка мира) со счетом 6:4, 5:7, 7:6(4).

Тогда как Денис Евсеев оказался сильнее россиянина Евгения Карловского (251-я ракетка мира). Итоговый счет - 3:6, 6:2, 6:4.

За выход в полуфинал Бейбит Жукаев встретится с представителем Узбекистана Денисом Истоминым (449-я ракетка мира).

Денис Евсеев же сыграет с победителем пары Габриэль Декамп (Бразилия) - Михаил Кукушкин (Казахстан).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1979400-zhukaev-i-evseev-probilis-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-nur-sultane/