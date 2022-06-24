Михаил Кукушкин вышел в основную сетку "Уимблдона"

Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (160-я ракетка мира) успешно прошел отбор и пробился в основную сетку турнира Большого шлема "Уимблдон-2022", передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

В финале квалификации Михаил победил Жомбора Пироша (178-я ракетка мира) из Венгрии. Встреча продлилась четыре сета и завершилась со счетом 7:6(3), 6:2, 4:6, 7:6(0).

На корте теннисисты провели три с половиной часа. За это время Кукушкин сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал семь брейк-поинтов из 15.

Отметим, что ранее в квалификации казахстанский теннисист прошел итальянца Лоренцо Джустино (6:2, 6:1) и немца Филиппа Кольшрайбера (6:7, 6:3, 6:4).

Теперь Михаил Кукушкин выступит в основной сетке мужского одиночного разряда "Уимблдона".

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1975559-mihail-kukushkin-vyshel-v-osnovnuyu-setku-uimbldona/