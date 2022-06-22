Михаил Кукушкин вышел в финал квалификации "Уимблдона"

Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

34-летний казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (160-я ракетка мира) пробился в финал квалификации турнира Большого шлема "Уимблдон-2022", передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

В полуфинале квалификации Михаил победил представителя Германии Филиппа Кольшрайбера (230-я ракетка мира). Матч продлился все три сета и завершился со счетом 6:7, 6:3, 6:4.

На корте теннисисты провели два часа и 20 минут. За это время Кукушкин сделал четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из восьми.

За выход в основную сетку "Уимблдона" Михаил Кукушкин встретится с Жамбором Пирошем (178-я ракетка мира) из Венгрии. Игра запланирована на 23 июня в 16:00 по времени Нур-Султана.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1975274-mihail-kukushkin-vyshel-v-final-kvalifikatsii-uimbldona/