Женская сборная Казахстана по теннису вошла в ТОП-10 мирового рейтинга

Женская сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

Женская сборная Казахстана по теннису поднялась с 16-го на 9-е место в обновленном рейтинге Кубка Билли Джин Кинг, передает NUR.KZ.

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Напомним, что в апреле казахстанские теннисистки в квалификации командного чемпионата мира обыграли команду Германии со счетом 3:1 и вышли в финальный раунд турнира.

Благодаря этому успеху женская национальная команда впервые в истории вошла в десятку сильнейших. Лидером же мирового рейтинга остается сборная Австралии.

Топ-10 рейтинга Billie Jean King Cup:

1. Австралия - 1002,71;

2. Франция- 885,6;

3. Испания - 884,62;

4. Чехия - 842,92;

5. Швейцария - 881,81;

6. Канада - 780,09;

7. США - 758,09;

8. Словакия - 744,23;

9. Казахстан - 704,75;

10. Германия - 702,52.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1972253-zhenskaya-sbornaya-kazahstana-po-tennisu-voshla-v-top-10-mirovogo-reytinga/