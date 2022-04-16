Рыбакина принесла Казахстану победу над Германией в Кубке Билли Джин Кинга

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Женская сборная Казахстана по теннису досрочно победила команду Германии (3:0) в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинга, передает NUR.KZ.

Во второй игровой день состоялась одиночная встреча между Еленой Рыбакиной и экс-первой ракеткой мира Анжеликой Кербер. В трехсетовом матче победу одержала казахстанская теннисистка. Итоговый счет - 4:6, 6:3, 7:5.

Игра продолжалась больше двух часов. За это время Рыбакина сделала семь эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из семи.

Таким образом, команда Казахстана досрочно победила Германию (3:0) и вышла в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинга.

Напомним, что в первый игровой день Юлия Путинцева обыграла Анжелику Кербер, а Елена Рыбакина взяла верх над Лаурой Зигемунд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1965384-rybakina-prinesla-kazahstanu-pobedu-nad-germaniey-v-kubke-billi-dzhin-kinga/