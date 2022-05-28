Бублик проиграл в парном разряде "Ролан Гаррос"

Александр Бублик. Фото: Anthony Dibon/Icon Sport via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик не сумел пробиться в четвертьфинал открытого чемпионата Франции в парном разряде, передает NUR.KZ.

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В третьем круге парного разряда Александр и Танаси Коккинакис из Австралии уступили дуэту Иван Додиг (Хорватия)/Остин Крайчег (США) в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 2:6.

На корте теннисисты провели один час и 16 минут. За это время Бублик и Коккинакис сделали шесть эйсов и допустили столько же двойных ошибок.

В четвертьфинале Иван Додиг и Остин Крайчег сыграют с парой Раджив Рам (США)/Джо Сэлисбери (Великобритания).

Напомним, что в одиночном разряде "Ролан Гаррос" Александр Бублик дошел до второго круга, где проиграл сербу Миомиру Кецмановичу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1971473-bublik-proigral-v-parnom-razryade-rolan-garros/