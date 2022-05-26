Бублик завершил выступление в одиночном разряде "Ролан Гаррос"

Александр Бублик. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (42-я ракетка мира) не сумел пробиться в третий раунд турнира Большого шлема "Ролан Гаррос-2022", передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Александр уступил представителю Сербии Миомиру Кецмановичу. Встреча продлилась четыре сета и завершилась со счетом 7:5, 4:6, 2:6, 1:6.

На корте теннисисты провели больше двух часов. За это время Бублик сделал 14 эйсов, допустил 12 двойных ошибок и реализовал пять брейк-поинтов из семи.

В следующем раунде Миомир Кецманович сыграет со второй ракеткой мира Даниилом Медведевым из России.

Напомним, что в женском одиночном разряде казахстанка Елена Рыбакина вышла в третий круг открытого чемпионата Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1971233-bublik-zavershil-vystuplenie-v-odinochnom-razryade-rolan-garros/