Юлия Путинцева проиграла во втором круге "Ролан Гаррос-2022"

Юлия Путинцева. Фото: CLIVE BRUNSKILL/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (37-я ракетка мира) завершила выступление в одиночном разряде открытого чемпионата Франции, передает NUR.KZ.

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Во втором круге "Ролан Гаррос" Юлия уступила итальянке Камиле Джорджи (30-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 5:7.

На корте теннисистки провели полтора часа. За это время Путинцева допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-поинта из шести.

В следующем раунде Камила Джорджи встретится с седьмой ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси.

Напомним, что ранее в третий круг "Ролан Гаррос" пробилась казахстанка Елена Рыбакина. Во втором раунде она победила американку Кэти Волынец (6:4, 6:0).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1971310-yuliya-putintseva-proigrala-vo-vtorom-kruge-rolan-garros-2022/