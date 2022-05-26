Елена Рыбакина вышла в третий круг "Ролан Гаррос-2022"

Елена Рыбакина. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (16-я ракетка мира) пробилась в третий раунд открытого чемпионата Франции, передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Елена победила американку Кэти Волынец (135-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:0.

На корте теннисистки провели чуть больше часа. За это время Рыбакина сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из 11.

В следующем раунде "Ролан Гаррос" Елена Рыбакина встретится с победителем пары Мэдисон Киз (США) - Каролин Гарсия (Франция).

Напомним, что у мужчин выступление в одиночном разряде завершил казахстанец Александр Бублик. Во втором круге он проиграл сербу Миомиру Кецмановичу (6:4, 5:7, 2:6, 1:6).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1971232-elena-rybakina-vyshla-v-tretiy-krug-rolan-garros-2022/