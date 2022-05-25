Юлия Путинцева пробилась во второй раунд "Ролан Гаррос-2022"

Юлия Путинцева. Фото: ANGELO CARCONI/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (37-я ракетка мира) успешно стартовала на открытом чемпионате Франции, передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Юлия победила румынку Ирину Барэ (112-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:1.

На корте теннисистки провели чуть больше часа. За это время Путинцева допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-поинтов из семи.

В следующем раунде "Ролан Гаррос" казахстанская спортсменка встретится с Камилой Джорджи (30-я ракетка мира) из Италии. Матч запланирован на 26 мая в 15:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что ранее во второй круг открытого чемпионата Франции пробились Александр Бублик и Елена Рыбакина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1970925-yuliya-putintseva-probilas-vo-vtoroy-krug-rolan-garros-2022/