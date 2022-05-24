Александр Бублик с победы стартовал на "Ролан Гаррос-2022"

Александр Бублик. Фото: Anthony Dibon/Icon Sport via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик (42-я ракетка мира) вышел во второй круг турнира Большого шлема "Ролан Гаррос-2022", передает NUR.KZ.

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В первом раунде одиночного разряда Александр победил француза Артура Риндеркнеха (68-я ракетка мира) в трех сетах. Итоговый счет - 6:2, 6:4, 6:4.

За два часа игрового времени первая ракетка Казахстана сделал 16 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-поинта из девяти.

Во втором круге открытого чемпионата Франции Александр Бублик сыграет с Миомиром Кецмановичем (31-я ракетка мира) из Сербии. Матч запланирован на 25 марта в 15:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что в женской сетке "Ролан Гаррос" победу одержала казахстанка Елена Рыбакина. Она в первом круге одолела нидерландку Аранчу Рус (6:1, 5:7, 6:2).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1970834-aleksandr-bublik-s-pobedy-startoval-na-rolan-garros-2022/