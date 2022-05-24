Елена Рыбакина вышла во второй круг "Ролан Гаррос-2022"

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (16-я ракетка мира) успешно стартовала на открытом чемпионате Франции, передает NUR.KZ.

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В первом круге одиночного разряда Елена победила представительницу Нидерландов Аранчу Рус (78-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:1, 5:7, 6:2.

На корте теннисистки провели два часа и 20 минут. За это время Рыбакина сделала три эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала семь брейк-поинтов из 14.

В следующем раунде "Ролан Гаррос" первая ракетка Казахстана сыграет с американкой Кэти Волынец (135-я ракетка мира).

Отметим, что в мужской сетке успешно стартовал Александр Бублик. Он в трех сетах победил француза Артура Риндеркнеха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1970836-elena-rybakina-vyshla-vo-vtoroy-krug-rolan-garros-2022/