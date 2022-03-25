Михаил Кукушкин вышел во второй круг "Мастерса" в Майами

Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (159-я ракетка мира) пробился во второй раунд турнира серии АТР 1000 в Майами (США), передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Михаил победил в двух сетах 42-ю ракетку мира Ботика Ван де Зандшульпа из Нидерландов. Итоговый счет - 6:4, 6:4.

На корте теннисисты провели 1 час и 50 минут. За это время Кукушкин не сделал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта.

Следующим соперником казахстанца станет победитель "Мастерса" в Индиан-Уэллсе американец Тэйлор Фриц (13-я ракетка мира).

Встреча за выход в 1/16 финала турнира запланирована на 26 марта в 20:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1962079-mihail-kukushkin-vyshel-vo-vtoroy-krug-mastersa-v-mayami/