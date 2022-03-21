Теннисистка Елена Рыбакина поднялась на две строчки в рейтинге WTA

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина улучшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

В обновленном списке лучших теннисисток мира Елена Рыбакина поднялась на две строчки и теперь занимает 18-е место. Юлия Путинцева осталась на прежней позиции - 47-е место. А вот Зарина Дияс опустилась на 112-е место, потеряв две строчки.

Победительница "Мастерса" в Индиан-Уэллсе полячка Ига Швентек стала новой второй ракеткой мира. Также на третье место поднялась финалистка Мария Саккари из Греции. Лидирует в рейтинге WTA австралийка Эшли Барти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1961719-tennisistka-elena-rybakina-podnyalas-na-dve-strochki-v-reytinge-wta/