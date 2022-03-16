Бублик проиграл Димитрову и покинул "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

Александр Бублик. Фото: Michael Reaves/Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пробиться в 1/8 финала турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США), передает NUR.KZ.

В третьем круге мужского одиночного разряда Александр в двух сетах уступил болгарину Григору Димитрову (35-я ракетка мира). Итоговый счет - 3:6, 4:6.

На корте теннисисты провели 1 час и 10 минут. За это время Бублик сделал 9 эйсов и допустил 2 двойные ошибки.

В четвертьфинале Григор Димитров встретится с американцем Джоном Изнером.

Отметим, что в женском одиночном разряде "Мастерса" в Индиан-Уэллсе в четвертьфинал вышла казахстанка Елена Рыбакина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1960995-bublik-proigral-dimitrovu-i-pokinul-masters-v-indian-uellse/