Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в 1/4 финала на турнире WTA в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

В четвертом раунде женского одиночного разряда Елена обыграла обидчицу Юлии Путинцевой швейцарку Викторию Голубич (51-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 7:6 (7:5), 6:2.

Встреча продлилась полтора часа. За это время Рыбакина сделала пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-поинта из трех.

За выход в полуфинал Елена Рыбакина сыграет с шестой ракеткой мира Марией Саккари из Греции. Матч пройдет в ночь с 17 на 18 марта в 01:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1960987-elena-rybakina-vyshla-v-chetvertfinal-turnira-v-indian-uellse/