Теннисистка Рыбакина вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина. Фото: Oscar J. Barroso / Europa Press Sports via Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина пробилась в 1/16 финала турнира WTA в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

Во втором раунде женского одиночного разряда Елена обыграла бельгийку Алисон ван Эйтванк (58-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:1, 7:5.

Встреча продлилась полтора часа. За это время Рыбакина сделала три эйса, допустила столько же двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из восьми.

В следующем круге первая ракетка Казахстана сыграет с Викторией Азаренко (15-я ракетка мира) из Беларуси. Игра пройдет в ночь с 14 на 15 марта в 01:00 по времени Нур-Султана.

К сожалению, в 1/16 финала не сумела пробиться казахстанка Юлия Путинцева. Во втором раунде ее остановила швейцарка Виктория Голубич (3:6, 6:2, 4:6).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1960453-tennisistka-rybakina-vyshla-v-tretiy-krug-turnira-v-indian-uellse/