Тимофей Скатов завершил выступление в одиночном разряде Australian Open-2022

Тимофей Скатов. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов не сумел выйти во второй круг открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.

В первом круге Тимофей уступил спортсмену из Словакии Норберту Гомбошу (117-я ракетка мира). Встреча продлилась четыре сета и завершилась со счетом 3:6, 2:6, 6:1, 4:6.

На корте теннисисты провели почти три часа. За это время Скатов допустил три двойные ошибки и реализовал столько же брейк-поинтов.

В следующем раунде Норберт Гомбош сыграет с хорватом Марином Чиличем.

Напомним, что ранее во второй круг Australian Open вышел казахстанец Александр Бублик. Его соперником станет Гаэль Монфис из Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1951695-timofey-skatov-zavershil-vystuplenie-v-odinochnom-razryade-australian-open-2022/