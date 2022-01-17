Александр Бублик вышел во второй круг Australian Open-2022

Александр Бублик. Фото: GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на открытом чемпионате Австралии, передает NUR.KZ.

В первом круге соревнований Бублик одолел американца Эрнесто Эскобедо (141-я ракетка мира). Встреча продлилась четыре сета и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:3, 6:3.

На корте теннисисты провели два часа и 38 минут. За это время Александр сделал 24 эйса, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-поинта.

В следующем круге первая ракетка Казахстана сыграет с французом Гаэлем Монфисом (20-я ракетка мира). Матч запланирован на 19 января в 06:00 по времени Нур-Султана.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1951494-aleksandr-bublik-vyshel-vo-vtoroy-krug-australian-open-2022/