Теннисисту Джоковичу на три года запретят въезд в Австралию

Новак Джокович. Фото: Abbie Parr/Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович не сможет въехать в Австралию в течение трех лет, пишет Isport.ua.

Эту информацию подтвердила министр внутренних дел страны Карен Эндрюс.

"Министр Хоук аннулировал визу Джоковича. Федеральный суд не отменил это решение, так что ему на три года будет запрещен въезд в страну" - приводит слова Эндрюс Daily Mail.

Несмотря на это, по словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, серб сможет вернуться в страну раньше при определенных обстоятельствах.

"Запрет на три года существует, но при правильных условиях можно вернуться. Это будет учитываться, когда придет время для принятия подобного решения" - отметил функционер.

Напомним, что вчера федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Новака Джоковича касательно повторного аннулирования его визы и депортации.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1951588-tennisistu-dzhokovichu-na-tri-goda-zapretyat-vezd-v-avstraliyu/