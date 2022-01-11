"Хочу остаться и сыграть на Astralian Open": теннисист Джокович выступил с заявлением

Новак Джокович. Фото: btu.org.ua

Первая ракетка мира Новак Джокович обратился к болельщикам после решения австралийского суда отменить его депортацию, передает NUR.KZ.

По словам сербского теннисиста, он рад решению австралийского суда и теперь намерен сыграть на предстоящем турнире Большого шлема.

"Я рад и благодарен, что судья отменил аннуляцию моей визы. Несмотря на все то, что случилось за последнюю неделю, я хочу остаться и принять участие в Australian Open. Я остаюсь сосредоточенным на своей задаче.

Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров перед превосходными фанатами. Сейчас я не могу сказать больше, но спасибо вам за то, что поддержали меня во всем этом и воодушевили меня, чтобы я оставался сильным" - написал Джокович на своей странице Instagram.

Напомним, что ранее Новак Джокович получил отказ во въезде в Мельбурн для участия в Australian Open: его виза не предполагала внесения в нее информации о медицинском отводе от вакцинации COVID-19.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1950424-hochu-ostatsya-i-sygrat-na-astralian-open-tennisist-dzhokovich-vystupil-s-zayavleniem/