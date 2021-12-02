Бублик проиграл Новаку Джоковичу, и Сербия сравняла счет против Казахстана

Александр Бублик. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Счет в противостоянии сборных Казахстана и Сербии по теннису стал равным. Балканская команда набрала очко за счет победы Новака Джоковича над Александром Бубликом, сообщает NUR.KZ.

Александр Бублик не смог навязать борьбы первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Серб в первом сете совершил брейк и выиграл 6:3.

Во втором сете картина повторилась. Джоковичу хватило одного брейка, чтобы добиться победы со счетом 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут.

По итогам двух матчей Сербия сравняла счет в противостоянии с Казахстаном. В первой игре, напомним, Михаил Кукушкин в драматичной борьбе одолел Кецмановича.

Решающий станет игра в парном разряде: Качич и Джокович против Голубева и Недовесова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1944831-bublik-proigral-novaku-dzhokovichu-i-serbiya-sravnyala-schet-protiv-kazahstana/