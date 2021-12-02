Кукушкин сенсационно обыграл серба в первом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса

Михаил Кукушкин. Фото: Berengui/DeFodi Images via Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (№ 182 АТР) провел первый матч в рамках противостояния сборных Казахстана и Сербии в рамках Кубка Дэвиса. Казахстанец произвел сенсацию во встрече с Миомираом Кецмановичем (№69 АТР), который находится в рейтинге АТР на 113 строчек выше, сообщает NUR.KZ.

В первом сете теннисисты выиграли по одному очку на подаче соперника и выявляли победителя на тай-брейке. Кукушкин оказался стабильнее и выиграл 6:7.

Во втором сете казахстанец повел в счете 4:3 и шел подавать. В случае выигрыша очка Кукушкин оказался бы в одном шаге от победы, однако серб совершил брейк и сравнял счет - 4:4.

Видимо, этот момент стал переломным, потому что Кецманович затем выиграл еще пять геймов подряд. Два из них во втором сете (победа 6:4) и три в третьем.

При счете 3:0 игра выровнялась и дошла до 5:3. Кецманович подавал и имел матч-поинт, однако Кукушкин проявил невероятное усилие воли и сделал брейк. А затем довел матч до тай-брейка.

По ходу тай-брейк Кецманович вел 4:1, но и тут казахстанец сумел выровнять счет. А затем в напряженнейшей борьбе "перестрелял" серба 11:13.

Встреча продлилась 3 часа 18 минут.

Казахстан повел против Сербии со счетом 1:0. В следующей игре Александр Бублик сразится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1944826-kukushkin-sensatsionno-obygral-serba-v-pervom-matche-14-finala-kubka-devisa/