Токаев высказался о развитии қазақ күресі в Казахстане и обратился к Марату Байкамурову

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил победителя турнира "Қазақстан Барысы-2025" Марата Байкамурова с успешным выступлением, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства поздравил победителя турнира «Қазақстан Барысы-2025»
"Поздравляю Марата Байкамурова с убедительной победой на турнире «Қазақстан Барысы-2025". Он показал высокий уровень спортивного мастерства и порадовал болельщиков.
Государство и в дальнейшем будет поддерживать развитие қазақ күресі", - сказано в сообщении.
В прошлом году глава государства назвал в числе приоритетов развитие национальных видов спорта.
Напомним, в послании народу Касым-Жомарт Токаев отметил, что профессиональный спорт, нужно рассматривать и как источник дохода и призвал зарабатывать на нем.
