Казахстанские ватерполисты вслед за женской сборной выиграли медали чемпионата Азии

Мужская сборная Казахстана по водному поло попала на пьедестал завершившегося чемпионата Азии по водным видам спорта 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день соревнований в индийском Ахмедабаде национальная команда оспаривала бронзу с японцами. Матч завершился со счетом 16:14 в пользу казахстанцев.

В составе победителей восемь мячей забросил капитан Михаил Рудай. По дублю оформили Алексей Шмидер и Мстислав Бобровский, еще по голу забили Эдуард Цой, Мурат Шакенов, Алдияр Акимбай и Руслан Ахметов.

Таким образом, обе сборные Казахстана по водному поло завершили чемпионат Азии с бронзой. У женщин победительницами турнира стали китаянки, которые в финале обыграли японок со счетом 22:17. У мужчин также первенствовала команда Китая, по пенальти победившая в решающем матче Иран.

Напомним, ранее в рамках чемпионата Азии по водным видам спорта триумфально выступила сборная Казахстана по артистическому плаванию. А отечественные пловцы завершили турнир с десятью медалями.

В общем зачете сборная Казахстана заняла второе место с 23 наградами (8 золотых, семь серебряных, восемь бронзовых). Выше оказался только Китай (54, 40-10-4).

