Казахстанские ватерполисты вслед за женской сборной выиграли медали чемпионата Азии
Опубликовано:
Мужская сборная Казахстана по водному поло попала на пьедестал завершившегося чемпионата Азии по водным видам спорта 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
В заключительный день соревнований в индийском Ахмедабаде национальная команда оспаривала бронзу с японцами. Матч завершился со счетом 16:14 в пользу казахстанцев.
В составе победителей восемь мячей забросил капитан Михаил Рудай. По дублю оформили Алексей Шмидер и Мстислав Бобровский, еще по голу забили Эдуард Цой, Мурат Шакенов, Алдияр Акимбай и Руслан Ахметов.
Таким образом, обе сборные Казахстана по водному поло завершили чемпионат Азии с бронзой. У женщин победительницами турнира стали китаянки, которые в финале обыграли японок со счетом 22:17. У мужчин также первенствовала команда Китая, по пенальти победившая в решающем матче Иран.
Напомним, ранее в рамках чемпионата Азии по водным видам спорта триумфально выступила сборная Казахстана по артистическому плаванию. А отечественные пловцы завершили турнир с десятью медалями.
В общем зачете сборная Казахстана заняла второе место с 23 наградами (8 золотых, семь серебряных, восемь бронзовых). Выше оказался только Китай (54, 40-10-4).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2296218-kazahstanskie-vaterpolisty-vsled-za-zhenskoy-sbornoy-vyigrali-medali-chempionata-azii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах