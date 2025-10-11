Казахстанские ватерполистки стали медалистками чемпионата Азии

Женская сборная Казахстана по водному поло попала на пьедестал чемпионата Азии по водным видам спорта 2025 года в Ахмедабаде, передает корреспондент NUR.KZ.

В заключительный день соревнований в Индии команды провела матч за бронзу с представительницами Таиланда. Основное время завершилось вничью (6:6), а в серии пенальти сборная Казахстана оказалась сильнее со счетом 3:2.

В отечественной команде по два мяча по ходу матча забросили Виктория Каплун и Ольга Воронцова. Еще по голу занесли себе в актив Валерия Аносова и Елизавета Руднева.

Позднее в субботу в финале женского турнира встретятся сборные Японии и Китая. У мужчин золото оспорят китайцы и иранцы, а команда Казахстана сыграет в матче за бронзу с Японией.

