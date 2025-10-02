Сборная Казахстана по плаванию завершила выступление на чемпионате Азии с 10 медалями

Сборная Казахстана по плаванию завершила выступление на чемпионате Азии в индийском городе Ахмадабаде с 10 медалями, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Первое место на азиатском первенстве в Индии занял Адильбек Мусин на 50 метров баттерфляем.

С серебряными медалями завершили ЧА Максим Сказобцов (100 метров баттерфляем), София Абубакирова (50 метров на спине и 50 метров баттерфляем), Глеб Коваленя (50 метров вольным стилем), Айбат Мырзамуратов (50 метров брассом).

На третью ступень пьедестала поднялись Софья Сподаренко (100 и 50 метров баттерфляем), Максим Сказобцов (50 метров баттерфляем), смешанная команда Казахстана (эстафета 4 по 100 метров вольным стилем).

Чемпионат Азии по водным видам спорта продлится до 11 октября. За награды теперь поборются представители сборной Казахстана в синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло.

