В сборной Казахстана сделали заявление о будущем Рикардо Кака после поражения в отборе на Евро-2026

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака прокомментировал поражение в стыковом матче от Италии в рамках отбора на чемпионат Европы, передает корреспондент NUR.KZ.

Мужская сборная Казахстана по футзалу на домашнем паркете уступила Италии и не смогла пробиться на чемпионат Европы 2026 года.

Сразу после матча свое будущее в команде прокомментировал рулевой Рикардо Кака.

"В первую очередь этот матч влияет на мое выполнение или невыполнение задачи. Я знаю, я не выполнил задачу. Но у меня здесь не маленькая история, чтобы за один матч подумать, что я сделал все неправильно. Это - трагедия, но это надо решать руководству. Я приму то, что они решат. Если бы я пришел полтора года назад, то можно было бы говорить, что надо теперь меня поменять. Но я за семь лет немало сделал. Считаю, что работу эту нельзя оценивать за пять минут", - заявил тренер.

О текущем положении команды, а также грядущих изменениях высказался и президент ассоциации футзала Нурсултан Курман.

"Приносим извинения за результат сборной перед всеми болельщиками. Наша главная цель - вернуться сильнее. Нас ждут большие изменения. Многие игроки провели уже более 10 лет за сборную. Мы можем их только поблагодарить за это. Мы продолжим работать над развитием футзала Казахстана. Главный тренер сейчас поговорил с командой. Всех интересует вопрос его будущего в команде. У нас есть свое мнение на этот счет. Мы с руководством обсудим, через несколько дней примем решение. У национальной сборной скоро начнется новый цикл, поэтому мы подробно обсудим новые возможности и как будем заходить в него", - сказал функционер.

Напомним, ранее о завершении карьеры в национальной сборной после 16 лет объявил Чингиз Есенаманов.

