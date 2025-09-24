Легендарный игрок Чингиз Есенаманов объявил о завершении карьеры в сборной Казахстана

Известный игрок мужской команды Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов объявил о завершении карьеры за национальную сборную, передает корреспондент NUR.KZ.

Сборная Казахстана по футзалу завершила выступление в отборочном цикле на чемпионат Европы 2026 года. Подопечные Рикардо Кака по сумме двух встреч уступили Италии и не смогли пробиться на Евро.

Сразу после завершения матча лидер команды Чингиз Есенаманов объявил о завершении карьеры за национальную сборную.

"Очень тяжело это переживать в сборной. Особенно при своих трибунах. Я думаю, мы давно так не проигрывали. Хорошая серия у нас была. Это спорт - кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает.

16 лет я играл за сборную. В 20 лет попал сюда. Очень тяжело. Уже речь я сказал. Я не такой сентиментальный человек. С ребятами было очень приятно играть. Здесь такая атмосфера была супер. Много травм я уже пережил... Тяжело мне уже в сборной доказывать. Хорошее поколение новое подрастает. Буду болеть с другой стороны экрана", - заявил Чингиз.

36-летний Есенаманов провел 118 матчей в составе национальной команды. На его счету бронзовая медаль Евро-2016, полуфинал Евро-2018, участие в Евро-2022, а также два чемпионата мира — ЧМ-2016 и ЧМ-2021, где Казахстан добрался до полуфинала. На клубном уровне игрок выступает за "Семей".

