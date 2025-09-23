Сборная Казахстана по футзалу впервые с 2014 года не попала на чемпионат Европы

Мужская сборная Казахстана по футзалу на домашнем паркете уступила Италии и не смогла пробиться на чемпионат Европы 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Первая встреча команд прошла в Италии и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев паркета. Во вторник ответный матч стыкового противостояния состоялся в астанинском Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

В основное время казахстанцы выиграли со счетом 3:2 благодаря забитым мячам Даурена Турсагулова (3 минута) и Альберта Акбаликова (17), а также автоголу Габриэля Мотты (35), который позднее не реализовал пенальти. У гостей отличились Матеус Баричелло (8) и Луис Турмена (32).

Таким образом, общий счет сравнялся — 4:4. В дополнительное время соперники не смогли отметиться голами, вследствие чего была назначена серия пенальти.

Казахстанцы не реализовали ни одну из четырех попыток. Итальянцы же забили дважды и одержали победу, которая принесла им путевку на Евро-2026. Турнир пройдет в Литве, Латвии и Словении.

Сборная Казахстана впервые с 2014 года пропустит чемпионат Европы. В 2016-м команда выиграла бронзу, в 2018-м заняла четвертое место, а в 2022-м вылетела в четвертьфинале.

