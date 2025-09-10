Что известно о подростке из Актобе, который сломал шею на турнире по казакша курес

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      Что известно о подростке из Актобе, который сломал шею на турнире по казакша курес

      Опубликовано:

      Соревнования в Акмолинской области
      Момент происшествия. Кадр из видео: instagram.com/nayza_kokshe

      Пострадавший в Акмолинской области во время турнира спортсмен - ученик 10 класса из Актобе. 15-летний парень два года занимался казакша курес и достиг успехов в спорте, передает "Диапазон".

      С 5 по 7 сентября в городе Ерейментау Акмолинской области проходил X традиционный Международный турнир по казакша курес среди юношей 2010-2011 годов рождения. 

      Как сообщили в Управлении физической культуры и спорта Актюбинской области, 16 спортсменов участвовали в соревновании от их региона. Финансирование расходов обеспечивала принимающая сторона.

      "В ходе броска соперника он упал на голову и получил серьезную травму. В настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении центральной районной больницы Ерейментау. Следственными органами проводится опрос и устанавливаются обстоятельства происшествия. На данный момент соревнования прекращены, команда возвращается в регион", - рассказали в ведомстве.

      Пострадавший подросток - кандидат в мастера спорта, многократный победитель республиканских турниров, в том числе победитель республиканского турнира в Атырау в 2024 году.

      С 2023 года он занимался казакша курес в областной детско-юношеской спортивной школе национальных видов спорта. Перед участием в соревнованиях спортсмен прошел медицинский осмотр в спортивно-оздоровительной клинике.

      Напомним, в Ерейментау на республиканских соревнованиях по казакша курес произошел несчастный случай. Во время броска актюбинский подросток получил серьезную травму и пережил клиническую смерть. Спортсмена срочно госпитализировали в Ерейментаускую райбольницу.

      Там врачи смогли восстановить ритм его сердца - юношу перевели на аппарат ИВЛ. Предварительный диагноз - перелом костей шейного отдела позвоночника. Подростка решили транспортировать в больницу №2 Астаны.

      Ранее казахстанский дзюдоист получил тяжелейшую травму во время соревнований в США. Жасулан Жумагали сломал шейный отдел позвоночника и прошел экстренную операцию. Впереди у него долгий путь к восстановлению.

      Будьте в курсе спортивных событий с Telegram-каналом СпортNUR.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.