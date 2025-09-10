Что известно о подростке из Актобе, который сломал шею на турнире по казакша курес

Пострадавший в Акмолинской области во время турнира спортсмен - ученик 10 класса из Актобе. 15-летний парень два года занимался казакша курес и достиг успехов в спорте, передает "Диапазон".

С 5 по 7 сентября в городе Ерейментау Акмолинской области проходил X традиционный Международный турнир по казакша курес среди юношей 2010-2011 годов рождения.

Как сообщили в Управлении физической культуры и спорта Актюбинской области, 16 спортсменов участвовали в соревновании от их региона. Финансирование расходов обеспечивала принимающая сторона.

"В ходе броска соперника он упал на голову и получил серьезную травму. В настоящее время пострадавший находится в реанимационном отделении центральной районной больницы Ерейментау. Следственными органами проводится опрос и устанавливаются обстоятельства происшествия. На данный момент соревнования прекращены, команда возвращается в регион", - рассказали в ведомстве.

Пострадавший подросток - кандидат в мастера спорта, многократный победитель республиканских турниров, в том числе победитель республиканского турнира в Атырау в 2024 году.

С 2023 года он занимался казакша курес в областной детско-юношеской спортивной школе национальных видов спорта. Перед участием в соревнованиях спортсмен прошел медицинский осмотр в спортивно-оздоровительной клинике.

Напомним, в Ерейментау на республиканских соревнованиях по казакша курес произошел несчастный случай. Во время броска актюбинский подросток получил серьезную травму и пережил клиническую смерть. Спортсмена срочно госпитализировали в Ерейментаускую райбольницу.

Там врачи смогли восстановить ритм его сердца - юношу перевели на аппарат ИВЛ. Предварительный диагноз - перелом костей шейного отдела позвоночника. Подростка решили транспортировать в больницу №2 Астаны.

Ранее казахстанский дзюдоист получил тяжелейшую травму во время соревнований в США. Жасулан Жумагали сломал шейный отдел позвоночника и прошел экстренную операцию. Впереди у него долгий путь к восстановлению.

