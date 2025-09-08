Подросток из Актобе сломал шею на турнире по казакша курес
В Ерейментау Акмолинской области на республиканских соревнованиях по казакша курес произошел несчастный случай - при броске пострадал 15-летний спортсмен из Актобе, передает NUR.KZ.
Видео с соревнований опубликовал Instagram-паблик nayza_kokshe.
"На соревнованиях в ФОК дежурил врач больницы, который сразу оказал помощь, вызвал реаниматолога. При осмотре была констатирована клиническая смерть. Спортсмена срочно госпитализировали в Ерейментаускую райбольницу", - говорится в посте.
Сообщается, что врачи смогли восстановился ритм сердца - юношу перевели на аппарат ИВЛ.
"Предварительный диагноз: перелом костей шейного отдела позвоночника. После консультаций было принято решение транспортировать пострадавшего в столичную больницу №2", - отмечается в публикации.
Также указывается, что в турнире, который в этом году проводится в 10-й раз, приняли участие более 200 спортсменов из России, Монголии и со всех регионов Казахстана. После несчастного случая утром 7-го сентября турнир прекратили, а спортсменов отправили по домам.
Инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области.
"7 сентября на территории Ерейментауского района в ходе проведения соревнований по казакша курес 15-летний житель города Актобе получил серьезную травму.
По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится досудебное расследование", - рассказали в ведомстве.
Как мы рассказывали ранее, қазақша күрес также называют иногда просто күрес. Это не просто вид спорта, а часть культуры, быта и истории народа.
В ходе противостояния борцы должны были продемонстрировать не только физическую силу, но и умение тактически вести бой. Малейший просчет мог стоить победы. Чтобы одержать верх, палуану было необходимо продемонстрировать выносливость, упорство, силу духа и технические навыки ведения борьбы.
Особенность қазақша күрес заключается в том, что палуаны могут бороться исключительно в стоячем положении, а техника интересна разнообразием бросков.
