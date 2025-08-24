Казахстанский борец принес сборной четвертую медаль чемпионата мира
Представитель молодежной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Темирлан Турдакын стал бронзовым призером чемпионата мира в Болгарии, передает корреспондент NUR.KZ.
В болгарском городе Самокове завершился молодежный чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов не старше 20 лет.
В заключительный соревновательный день от сборной Казахстана в медальной схватке выступил Темирлан Турдакын. В поединке за третье место в весовой категории до 87 килограммов он одержал победу над представителем Азербайджана Орханом Физули Гаджиевым.
Таким образом, казахстанские "классики" завершили выступление на мировом первенстве с четырьмя медалями в активе. Серебряным призером соревнований стал Диас Сейткалиев, две бронзы на счету Арсена Жума и Юсуфа Ашрафова.
