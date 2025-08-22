Казахстанский борец завоевал серебро на молодежном чемпионате мира
Представитель молодежной сборной Казахстана по греко-римской борьбе Диас Сейткалиев стал серебряным призером чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.
В болгарском городе Самокове продолжается молодежный чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов не старше 20 лет.
В очередной соревновательный день в финале весовой категории до 82 килограммов от сборной Казахстана выступил Диас Сейткалиев. Соперником 18-летнего казахстанца был российский борец Михаил Шкарин. Поединок за золото мирового первенства завершился поражением Сейткалиева с итоговым счетом 1:4.
Таким образом, отечественный борец стал серебряным призером чемпионата мира. Это первая награда борцов греко-римского стиля на текущем турнире.
Завтра, 23 августа, за бронзу молодежного ЧМ в весовой категории до 57 килограммов поборется казахстанец Арсен Жума.
