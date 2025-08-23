Сборная Казахстана по греко-римской борьбе завоевала две бронзы на чемпионате мира
Представители молодежной сборной Казахстана по греко-римской борьбе стали бронзовыми призерами на чемпионате мира в Болгарии, передает корреспондент NUR.KZ.
В очередной соревновательный день молодежного чемпионата мира по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет от сборной Казахстана выступали представители греко-римского стиля.
В схватках за бронзовые медали страну представили Арсен Жума в весовой категории до 55 килограммов и Юсуф Ашрафов в дивизионе до 72 килограммов.
Жума одержал досрочную победу над кыргызстанцем Омуром Ынтымак уулу со счетом 2:0.
Ашрафов выиграл в поединке против представителя Греции Арионаса Колицопулоса с таким же счетом.
Таким образом, на данный момент у молодежной сборной Казахстана по греко-римской три медали в активе. Ранее серебряным призером мировых соревнований стал Диас Сейткалиев.
