Сборная Казахстана по греко-римской борьбе завоевала две бронзы на чемпионате мира

Представители молодежной сборной Казахстана по греко-римской борьбе стали бронзовыми призерами на чемпионате мира в Болгарии, передает корреспондент NUR.KZ.

В очередной соревновательный день молодежного чемпионата мира по борьбе среди спортсменов не старше 20 лет от сборной Казахстана выступали представители греко-римского стиля.

В схватках за бронзовые медали страну представили Арсен Жума в весовой категории до 55 килограммов и Юсуф Ашрафов в дивизионе до 72 килограммов.

Жума одержал досрочную победу над кыргызстанцем Омуром Ынтымак уулу со счетом 2:0.

Ашрафов выиграл в поединке против представителя Греции Арионаса Колицопулоса с таким же счетом.

Таким образом, на данный момент у молодежной сборной Казахстана по греко-римской три медали в активе. Ранее серебряным призером мировых соревнований стал Диас Сейткалиев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.