Сборная Казахстана по стрельбе завоевала еще одну медаль на чемпионате Азии в Шымкенте
Опубликовано:
Представители национальной сборной Казахстана по стендовой стрельбе стали серебряными призерами чемпионата Азии, который проходит в Шымкенте, передает корреспондент NUR.KZ.
В очередной соревновательный день континентального первенства по спортивной стрельбе, который проходит в Шымкенте сборная Казахстана завоевала еще одну медаль. Отечественные стрелки Эдуард Ещенко и Анастасия Молчанова выиграли серебряные награды в дисциплине "скит" среди смешанных команд.
Победителями в этой дисциплине стали спортсмены из Китая. Замкнули тройку призеров стрелки из Катара и Индии.
Для казахстанской сборной медаль Ещенко и Молчановой стала третьей в активе. Ранее, чемпионом азиатского турнира стал призер Олимпиады-2024 Ислам Сатпаев. Также, Анастасия Молчанова выиграла бронзу в индивидуальных соревнованиях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2278212-sbornaya-kazahstana-po-strelbe-zavoevala-eshche-odnu-medal-na-chempionate-azii-v-shymkente/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах