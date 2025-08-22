Сборная Казахстана по стрельбе завоевала еще одну медаль на чемпионате Азии в Шымкенте

Представители национальной сборной Казахстана по стендовой стрельбе стали серебряными призерами чемпионата Азии, который проходит в Шымкенте, передает корреспондент NUR.KZ.

В очередной соревновательный день континентального первенства по спортивной стрельбе, который проходит в Шымкенте сборная Казахстана завоевала еще одну медаль. Отечественные стрелки Эдуард Ещенко и Анастасия Молчанова выиграли серебряные награды в дисциплине "скит" среди смешанных команд.

Победителями в этой дисциплине стали спортсмены из Китая. Замкнули тройку призеров стрелки из Катара и Индии.

Для казахстанской сборной медаль Ещенко и Молчановой стала третьей в активе. Ранее, чемпионом азиатского турнира стал призер Олимпиады-2024 Ислам Сатпаев. Также, Анастасия Молчанова выиграла бронзу в индивидуальных соревнованиях.

