Призер Олимпиады-2024 Ислам Сатпаев завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по стрельбе
Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной стрельбе Ислам Сатпаев стал чемпионом Азии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
В Шымкенте проходит очередной соревновательный день чемпионата Азии по пулевой и стендовой стрельбе.
Лидер сборной Казахстана Ислам Сатпаев завоевал золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. В финальной попытке он показал результат 250,1 очка.
Отметим, 26-летний казахстанец является бронзовым призером Олимпийских игр в Париже 2024 года. В тандеме с Александрой Ле он отметился наградой в смешанной стрельбе из пневматической винтовки на дистанцию 10 метров.
Серебряным призером в этом виде программы стал китайский стрелок Лу Динкэ, он набрал 249,8 баллов. Замкнул тройку призеров чемпионата Азии Пак Хаджун из Южной Кореи. Его результат - 228,7.
