Призер Олимпиады-2024 Ислам Сатпаев завоевал золотую медаль на чемпионате Азии по стрельбе

Представитель национальной сборной Казахстана по спортивной стрельбе Ислам Сатпаев стал чемпионом Азии 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В Шымкенте проходит очередной соревновательный день чемпионата Азии по пулевой и стендовой стрельбе.

Лидер сборной Казахстана Ислам Сатпаев завоевал золотую медаль в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров. В финальной попытке он показал результат 250,1 очка.

Отметим, 26-летний казахстанец является бронзовым призером Олимпийских игр в Париже 2024 года. В тандеме с Александрой Ле он отметился наградой в смешанной стрельбе из пневматической винтовки на дистанцию 10 метров.

Серебряным призером в этом виде программы стал китайский стрелок Лу Динкэ, он набрал 249,8 баллов. Замкнул тройку призеров чемпионата Азии Пак Хаджун из Южной Кореи. Его результат - 228,7.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.