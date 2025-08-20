Сборная Казахстана завоевала первую медаль на чемпионате Азии по спортивной стрельбе

В Шымкенте прошел очередной соревновательный день чемпионата Азии по пулевой и стендовой стрельбе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.

В дисциплине «скит» среди женщин в финале выступила представительница национальной сборной Анастасия Молчанова. В решающей попытке она набрала 45 очков и таким образом заняла 3-е место. Для взрослой казахстанской команды это первая медаль в активе.

Победительницей континентального первенства стала китайская спортсменка Цзян Ютина, которая показала результат в 57 очков. Серебряным призером стала еще одна представительница "поднебесной" Чэ Юфэй, которая набрала на один балл меньше своей соотечественницы.

Завтра в программе скита за медали поборются юниоры, которые днем ранее также отметились медалью бронзового отлива на домашнем азиатском первенстве.

