Сборная Казахстана завоевала первую медаль на чемпионате Азии по спортивной стрельбе
Опубликовано:
В Шымкенте прошел очередной соревновательный день чемпионата Азии по пулевой и стендовой стрельбе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта.
В дисциплине «скит» среди женщин в финале выступила представительница национальной сборной Анастасия Молчанова. В решающей попытке она набрала 45 очков и таким образом заняла 3-е место. Для взрослой казахстанской команды это первая медаль в активе.
Победительницей континентального первенства стала китайская спортсменка Цзян Ютина, которая показала результат в 57 очков. Серебряным призером стала еще одна представительница "поднебесной" Чэ Юфэй, которая набрала на один балл меньше своей соотечественницы.
Завтра в программе скита за медали поборются юниоры, которые днем ранее также отметились медалью бронзового отлива на домашнем азиатском первенстве.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2277396-sbornaya-kazahstana-zavoevala-pervuyu-medal-na-chempionate-azii-po-sportivnoy-strelbe/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах