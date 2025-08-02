Еще один мировой рекорд в плавании установили на ЧМ-2025

Сборная США по плаванию с рекордом выиграла эстафету на чемпионате мира по водным видам спорта 2025, который принимает Сингапур, передает корреспондент NUR.KZ.

Суббота стала предпоследним соревновательным днем на турнире. Закрывала программу смешанная эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Победу в финале одержала сборная США в составе Джека Алекси, Патрика Сэммона, Кейт Дуглас и Торри Хаске. Американцы показали результат 3 минуты 18,48 секунды, что стало новым мировым рекордом и позволило им получить дополнительные призовые в размере 30 тысяч долларов (около 16 миллионов тенге по нынешнему курсу). Ранее в Сингапуре лучшее достижение в истории показал француз Леон Маршан на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

Серебро в субботней эстафете выиграли россияне, выступавшие в нейтральном статусе. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова установили рекорд Европы (3:19,68). Замкнула тройку призеров сборная Франции в составе Максима Груссе, Яна ле Гоффа, Мари Ваттель и Бериль Гастальделло (3:21,35).

Американка Кэти Ледеки с рекордом чемпионатов мира (8:05,62) победила в заплыве на 800 метров вольным стилем. Самая титулованная пловчиха в истории в 23-й раз выиграла золото чемпионата мира. Серебро в этой дисциплине досталось австралийке Лани Паллистер (8:05,98 — рекорд Океании), бронза — канадке Саммер Макинтош (8:07,29).

Еще один рекорд чемпионатов мира был установлен австралийкой Кейли Маккиоун на дистанции 200 метров на спине (2:03,33). Серебро и бронзу в этой дисциплине выиграли американки Реган Смит (2:04,29) и Клэр Курзан (2:06,05).

Кроме того, в субботу завершила выступление на турнире сборная Казахстана. Аделаида Пчелинцева в квалификации на дистанции 50 метров брассом показала время 31,86 секунды и заняла 33-е место. В полуфинал вышли обладатели 16 лучших результатов.

Глеб Коваленя на дистанции 50 метров на спине также остановился на предварительной стадии. С результатом 26,05 секунды он занял 48-ю позицию.

Таким образом, сборная Казахстана осталась без медалей на чемпионате мира по водным видам спорта, в программу которого, помимо плавания, вошли соревнования по водному поло, хайдайвингу, артистическому плаванию, прыжкам в воду и плаванию на открытой воде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.