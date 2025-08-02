Еще один мировой рекорд в плавании установили на ЧМ-2025

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      Еще один мировой рекорд в плавании установили на ЧМ-2025

      Опубликовано:

      Американские пловцы Кейт Дуглас, Торри Хаске, Патрик Сэммон и Джек Алекси (слева направо)
      Кейт Дуглас, Торри Хаске, Патрик Сэммон и Джек Алекси (слева направо). Фото: Sarah Stier/Getty Images

      Сборная США по плаванию с рекордом выиграла эстафету на чемпионате мира по водным видам спорта 2025, который принимает Сингапур, передает корреспондент NUR.KZ.

      Суббота стала предпоследним соревновательным днем на турнире. Закрывала программу смешанная эстафете 4х100 метров вольным стилем.

      Победу в финале одержала сборная США в составе Джека Алекси, Патрика Сэммона, Кейт Дуглас и Торри Хаске. Американцы показали результат 3 минуты 18,48 секунды, что стало новым мировым рекордом и позволило им получить дополнительные призовые в размере 30 тысяч долларов (около 16 миллионов тенге по нынешнему курсу). Ранее в Сингапуре лучшее достижение в истории показал француз Леон Маршан на дистанции 200 метров комплексным плаванием.

      Серебро в субботней эстафете выиграли россияне, выступавшие в нейтральном статусе. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова установили рекорд Европы (3:19,68). Замкнула тройку призеров сборная Франции в составе Максима Груссе, Яна ле Гоффа, Мари Ваттель и Бериль Гастальделло (3:21,35).

      Американка Кэти Ледеки с рекордом чемпионатов мира (8:05,62) победила в заплыве на 800 метров вольным стилем. Самая титулованная пловчиха в истории в 23-й раз выиграла золото чемпионата мира. Серебро в этой дисциплине досталось австралийке Лани Паллистер (8:05,98 — рекорд Океании), бронза — канадке Саммер Макинтош (8:07,29).

      Еще один рекорд чемпионатов мира был установлен австралийкой Кейли Маккиоун на дистанции 200 метров на спине (2:03,33). Серебро и бронзу в этой дисциплине выиграли американки Реган Смит (2:04,29) и Клэр Курзан (2:06,05).

      Кроме того, в субботу завершила выступление на турнире сборная Казахстана. Аделаида Пчелинцева в квалификации на дистанции 50 метров брассом показала время 31,86 секунды и заняла 33-е место. В полуфинал вышли обладатели 16 лучших результатов.

      Глеб Коваленя на дистанции 50 метров на спине также остановился на предварительной стадии. С результатом 26,05 секунды он занял 48-ю позицию.

      Таким образом, сборная Казахстана осталась без медалей на чемпионате мира по водным видам спорта, в программу которого, помимо плавания, вошли соревнования по водному поло, хайдайвингу, артистическому плаванию, прыжкам в воду и плаванию на открытой воде.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.