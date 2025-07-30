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      Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Леон Маршан побил мировой рекорд 14-летней давности

      Опубликовано:

      Французский пловец Леон Маршан
      Леон Маршан. Фото: Quinn Rooney/Getty Images

      Француз Леон Маршан стал автором первого мирового рекорда в плавании на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

      В вечернюю сессию в среду атлет выступил в полуфинале на дистанции 200 метров комплексным плаванием. Маршан показал результат 1 минута 52,69 секунды, что стало новым мировым рекордом. Предыдущее достижение (1 минуты 54 секунды) установил американец Райан Лохте на ЧМ-2011 в Шанхае.

      Рекордный результат принес французскому пловцу призовой сертификат на 30 тысяч долларов (около 16,3 миллиона тенге по нынешнему курсу).

      Таким образом, 23-летний Маршан с первого места вышел в финал, который запланирован на 31 июля. Напомним, француз стал олимпийским чемпионом Парижа-2024 в данной дисциплине, также на прошлых летних Играх он взял еще три золота.

      Кроме того, в среду был установлен рекорд чемпионатов мира в смешанной комплексной эстафете 4х100 метров. Достижение (3 минуты 37,97 секунды) покорилось команде нейтральных атлетов из России в составе Мирона Лифинцева (спина), Кирилла Пригоды (брасс), Дарьи Клепиковой (баттерфляй) и Дарьи Трофимовой (вольный стиль). Серебро выиграла сборная Китая, бронзу — канадцы.

      От Казахстана в среду выступили двое спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2024. Ксения Игнатова на дистанции 50 метров на спине показала время 29,28 секунды и заняла 33-е место в квалификации, что не позволило ей продолжить борьбу. В полуфинал вышли обладатели 16 лучших отборочных результатов.

      Не смог преодолеть квалификацию и Адильбек Мусин, выступивший на дистанции 100 метров вольным стилем. С результатом 49,75 секунды он замкнул топ-40.

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