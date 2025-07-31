Капитан сборной Казахстана по фехтованию Эльмир Алимжанов отметил уникальность достижения на ЧМ

Капитан национальной сборной Казахстана по фехтованию на шпаге Эльмир Алимжанов подвел итоги выступления команды на чемпионате мира в Грузии, передает NUR.KZ со ссылкой на НОК РК.

Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира, который прошел в столице Грузии Тбилиси.

Как отмечает капитан команды Эльмир Алимжанов, для достижения данного результата ему понадобилось принять участие в 15 мировых первенствах.

"Для меня это уже пятнадцатый чемпионат мира на взрослом уровне, и я очень рад этой медали. В нашем виде спорта очень трудно предугадать, когда мы можем взять эту награду. В этот раз сложилось так, как нужно. Единственное, в полуфинале уступили Японии в один укол. Выиграй эту встречу, мы бы уже были минимум с серебром, а то и с золотом. Поэтому эта бронзовая медаль - очень и очень ценна. И особенно для меня она ценна, так как я шёл к этой награде не один десяток лет", - заявил Эльмир.

Отметим, 38-летний Алимжанов является одним из самых опытных фехтовальщиков в команде. За время выступления на мировой арене он становился четырехкратным чемпионом Азии, многократным призером Азиатских игр и участником Олимпийских игр.

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