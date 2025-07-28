Впервые в истории кыргызстанский пловец выиграл медаль чемпионата мира

Кыргызстанец Денис Петрашов попал на пьедестал чемпионата мира по водным видам спорта 2025 года, который проходит в Сингапуре, передает корреспондент NUR.KZ.

Во второй соревновательный день в плавании атлет выступил в финале на дистанции 100 метров брассом. Петрашов показал результат 58,88 секунды и занял итоговую третью позицию. Таким образом, спортсмен выиграл бронзу — это первая в истории медаль сборной Кыргызстана по плаванию на чемпионатах мира.

Победу в данной дисциплине одержал китаец Цинь Хайян (58,23). Серебряным призером стал итальянец Николо Мартиненги (58,58). Напомним, казахстанец Арсен Кожахметов 100-метровке брассом не смог преодолеть этап квалификации.

В понедельник из отечественной команды на старт вышли две женщины. Участница Олимпиады-2024 Ксения Игнатова на дистанции метров на спине показала время 1 минута 2,32 секунды и заняла 30-е место в квалификации. Спортсменка завершила борьбу, так как в полуфинал вышли обладательницы 16 лучших результатов.

Аделаида Пчелинцева на аналогичной дистанции брассом по итогам предварительных заплывов замкнула топ-50. Ее результат — 1 минута 13,46 секунды.

Добавим, что на дистанции 100 метров баттерфляем у женщин в понедельник был установлен рекорд чемпионатов мира. Американка Гретхен Уолш в финале показала время 54,73 секунды и с запасом заняла первое место.

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