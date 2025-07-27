Казахстанский пловец установил рекорд на чемпионате мира
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Сборная Казахстана по плаванию начала выступление на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 года, который проходит в Сингапуре, передает корреспондент NUR.KZ.
В воскресенье, 27 июля, открылась соревновательная программа в плавании. Казахстан в этот день представляли три атлета.
Участник Олимпиады-2024 Адильбек Мусин проходил квалификацию на дистанции 50 метров баттерфляем. В предварительном заплыве он показал время 23,33 секунды. Как информирует Национальный олимпийский комитет Казахстана, это новый рекорд Казахстана в данной дисциплине.
Однако продолжить борьбу за медали Мусин не смог. В квалификации он занял 18-е место, тогда как в полуфинал вышли обладатели 16 лучших результатов. До попадания на следующую стадию казахстанцу не хватило 0,06 секунды.
Арсен Кожахметов выступил на дистанции 100 метров брассом. С результатом 1 минута 2,61 секунды он занял 45-е место и завершил борьбу.
Казахстанка Софья Сподаренко также не прошла квалификацию. В предварительном заплыве на дистанции 100 метров баттерфляем она показала время 1 минута 2,88 секунды и заняла 42-ю позицию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2269419-kazahstanskiy-plovec-ustanovil-rekord-na-chempionate-mira/
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