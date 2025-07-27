Казахстанская гимнастка остановилась в шаге от медали на этапе Кубка вызова

Казахстанка Айбота Ертайкызы осталась без медалей на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в румынском городе Клуж-Напоке, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье на соревнованиях прошли финалы в отдельных видах. Ертайкызы боролась за награду в упражнении с лентой и набрала 26,850 балла, что позволило ей занять четвертое место. Напомним, несколькими днями ранее спортсменка стала призером Универсиады в аналогичной дисциплине.

Победу в упражнении с лентой на этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке одержала украинка Таисия Онофрийчук (29,050). Серебро выиграла американка Рин Киз (28,050), бронзу — израильтянка Мейталь Мааян Сумкин (27,650).

В индивидуальном многоборье Ертайкызы показала лучший результат из казахстанок, заняв девятое место (111,450). Победу одержала немка Дарья Варфоломеев (122,050), серебро выиграла Онофрийчук (120,150), бронзу — Сумкин (115,300).

Этап Кубка вызова в Клуж-Напоке стал последним крупным стартом перед чемпионатом мира по художественной гимнастике, который пройдет 19-24 августа в бразильском Рио-де-Жанейро.

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