Сборная Казахстана одержала вторую подряд победу в Евролиге

Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу одержала победу над командой Норвегии во втором туре Евролиги сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники выступают в дивизионе В — втором по силе. Казахстанцы в рамках второго тура обыграли норвежцев со счетом 6:4.

Дубль в составе отечественной команды оформил Михаил Кайзер (9 и 23 минуты), еще по мячу забили Артур Деринг (4), Абдыкадыр Курбанов (7), Владислав Шевчук (11) и Алан Минбаев (27).

Победа стала для сборной Казахстана второй подряд. В первом туре команда в дополнительное время обыграла Румынию. Теперь казахстанцы с пятью очками единолично возглавляют таблицу.

По три балла в активе сборных Румынии и Мальты. У норвежцев нет набранных очков, они замыкают таблицу.

В заключительном туре команда Казахстана встретится с Мальтой. Матч запланирован на воскресенье, 27 июля.

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