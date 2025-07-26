Сборная Казахстана одержала вторую подряд победу в Евролиге
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Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу одержала победу над командой Норвегии во втором туре Евролиги сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники выступают в дивизионе В — втором по силе. Казахстанцы в рамках второго тура обыграли норвежцев со счетом 6:4.
Дубль в составе отечественной команды оформил Михаил Кайзер (9 и 23 минуты), еще по мячу забили Артур Деринг (4), Абдыкадыр Курбанов (7), Владислав Шевчук (11) и Алан Минбаев (27).
Победа стала для сборной Казахстана второй подряд. В первом туре команда в дополнительное время обыграла Румынию. Теперь казахстанцы с пятью очками единолично возглавляют таблицу.
По три балла в активе сборных Румынии и Мальты. У норвежцев нет набранных очков, они замыкают таблицу.
В заключительном туре команда Казахстана встретится с Мальтой. Матч запланирован на воскресенье, 27 июля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2269251-sbornaya-kazahstana-oderzhala-vtoruyu-podryad-pobedu-v-evrolige/
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