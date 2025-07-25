Сборная Казахстана с победы стартовала в Евролиге

Мужская сборная Казахстана по пляжному футболу одержала волевую победу над Румынией в первом матче Евролиги сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды соперничают в рамках дивизиона В — второго по силе. Матчи третьего этапа с их участием проходят в итальянской Кастелламмаре-ди-Стабии.

Сборная Казахстана одержала волевую победу со счетом 3:2 в дополнительное время благодаря голам Артура Деринга (17 минута), Айдына Маликова (29) и Михаила Кайзера (37). У румын отличились Винчене Тома (15) и Мариан Мачиуца (21).

Победа позволила казахстанцам набрать два очка и занять промежуточное второе место. Лидирует после первого тура сборная Мальты, которая обыграла норвежцев со счетом 3:2 в основное время и заработала максимальные три балла. Скандинавы замыкают таблицу, а румыны идут третьими.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 26 июля. Соперником будет команда Норвегии.

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