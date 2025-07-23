Еще две бронзовые медали завоевали казахстанские спортсмены на Универсиаде-2025

В Рейн-Рурской области в Германии продолжаются летние Всемирные студенческие игры, на которых выступают казахстанские спортсмены, передает корреспондент NUR.KZ.

В шестой соревновательный день помимо женской сборной Казахстана по таэквондо завоеванной наградой отметилась и смешанная команда. В данной дисциплине страну представили чемпион Универсиады-2025 в индивидуальном зачете Самирхон Абабакиров, бронзовый призер текущих соревнований Бейбарыс Каблан, а также Назым Махмутова и Айдана Сундетбай. По итогам выступления они завоевали медаль бронзового отлива.

Также на играх в Германии соревновательный путь начали дзюдоисты. Представитель сборной Казахстана Амана Бакытжан занял третье место. В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 60 килограммов отечественный палуан победил оппонента из Грузии.

Таким образом, на данный момент в копилке казахстанской команды девять наград: одна золотая и восемь бронзовых медалей.

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