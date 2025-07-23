Сборная Казахстана по таэквондо попала на пьедестал летней Универсиады-2025

Женская сборная Казахстана по таэквондо завоевала бронзовую медаль летних всемирных студенческих игр, которые проходят в Германии, передает корреспондент NUR.KZ.

Казахстанские таэквондистки в очередной соревновательный день Универсиады, проходящей в Рейн-Рурской области, выступили в командной дисциплине. Отечественная сборная дошла до полуфинала, где уступила соперницам из Южной Кореи. Таким образом, казахстанки стали бронзовыми медалистками. Сборная Казахстана в этой дисциплине была представлена Айшой Адильбеккызы, Нурай Хусаиновой и Марией Севастьяновой.

Это седьмая медаль для казахстанской команды. На данный момент в активе нашей сборной одно золото, которое принес таэквондист Самирхон Абабакиров и пять бронзовых наград (гимнастка Айбота Ертайкызы и таэквондисты Бейбарыс Каблан, Батырхан Толеугали, Нодира Ахмедова, Тамирлан Тлеулес и Дамир Шуленов).

Всемирные летние студенческие игры продлятся до 26 июля.

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